Municipales 2020 à Strasbourg : 3 questions à Clément Soubise, candidat NPA

Moins d'un mois avant les municipales ! RCF Alsace vous emmène à la rencontre des candidats à la mairie de Strasbourg.





Dans ce onzième et dernier épisode, nous rencontrons Clément Soubise, cheminot et tête de la liste « Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire », soutenue par le NPA.



Dans son programme, le candidat prévoit beaucoup de mesures sociales, notamment sur la réquisition des logements vacants pour loger les SDF et le plafonnement des loyers.



L’objectif qui est affiché, c’est de porter la voix et la colère des travailleurs en politique.



Clément Soubise présente son programme, au micro de Benjamin Vernet