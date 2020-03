Municipales 2020 à Strasbourg : 3 questions à la liste Strasbourg en commun

Moins d'un mois avant les municipales ! RCF Alsace vous emmène à la rencontre des candidats à la mairie de Strasbourg.





Dans ce sixième épisode, nous rencontrons Kevin Loquais et Améris Amblard, binôme en tête de la liste Strasbourg en commun.



La liste rassemble plusieurs mouvements de gauche, parmi lesquels La France Insoumise et Génération.s.



Dans son programme, le binôme mise avant tout sur l'axe démocratique, avec la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne et d'une procédure qui permettrait la révocation des élus à mi-mandat. Mais aussi sur l'écologie, la liste porte le projet d’annuler le Grand Contournement Ouest (GCO). Dans le domaine social, enfin, les candidats veulent supprimer l'arrêté anti-mendicité agressive.



Kevin Loquais et Améris Amblard détaillent leur programme au micro de Benjamin Vernet.