Municipales 2020 à Strasbourg : 3 questions à Patrick Arbogast et Imène Sfaxi, candidats d'Egalité Active

Dans ce septième épisode, nous rencontrons Patrick Arbogast et Imène Sfaxi, binôme en tête de la liste Egalité Active. Une liste qui ne compte aucun ancien élu dans ses rangs, uniquement des personnes issues de la société civile.

Le fer de lance des candidats : la lutte contre le chômage et les inégalités. L’objectif de la liste est de créer plus de liens entre les quartiers aisés et défavorisés de Strasbourg, en misant sur l’accompagnement scolaire ; mais aussi par un système de parrainage d’entrepreneurs pour des personnes ayant perdu leur emploi.

Patrick Arbogast et Imène Sfaxi présentent leur programme, au micro de Benjamin Vernet.