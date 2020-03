Municipales : associations humanitaires, besoins et demandes aux maires

Accueil et aide des personnes en situation de précarité, accompagnement et écoute de chacun, pour qu'il ou elle se sente vraiment un citoyen à part entière : ce sont quelques unes des missions des 3 associations humanitaires ligériennes invitées de l'émission : LA LOIRE AUJOURD'HUI.

Il s'agit du Secours Populaire, avec Dominique Roche, sa secrétaire générale pour l'antenne de la Loire ; Joël Dupuis et Brigitte Royet d'ATD Quart Monde et Michel Rouanet de La Cimade.

Quels sont les besoins et les demandes de ces associations aux futurs élus aux élections municipales ?

Réponses au micro de Philippe Louat et Anne-Marie Vergnon.