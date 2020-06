Municipales Lyon 2020 : Yann Cucherat et François-Noël Buffet

L'entre-deux-tours, bouleversé par la crise sanitaire, a conduit les candidats à revoir leurs positions. Ainsi, le binôme Yann Cucherat - Gérard Collomb (ex-LREM) a fusionné avec celui des Républicains, Etienne Blanc - François-Noël Buffet, créant une troisième entité réunissant Yann Cucherat et François-Noël Buffet. L'annonce en avait été faite le 28 mai dernier, un mois avant le second tour de scrutin.

Comment justifier cet accord aux yeux des électeurs ? Qu'a changé la crise dans les priorités des candidats ? Ont-ils fait des consensus pour arriver à un programme commun ?

Pour vous aider à y voir plus clair, la rédaction de RCF Lyon se mobilise en vous proposant chaque vendredi soir de 20h à 20h30 un entretien croisé avec les têtes de liste encore en lice pour le second tour à Lyon et dans la Métropole.

Second rendez-vous ce soir avec Yann Cucherat, adjoint sortant aux sports et aux grands évènements de la ville de Lyon, et candidat à la mairie centrale de Lyon, et François-Noël Buffet, sénateur LR, ancien maire d'Oullins, candidat à la présidence de la Métropole.