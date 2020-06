Municipales à Strasbourg : le second tour d'Alain Fontanel

"Soyons unis pour Strasbourg !" Après avoir fait alliance avec l'ancien candidat LR Jean-Philippe Vetter, Alain Fontanel s'est relancé dans la course à la mairie de Strasbourg, pour un second tour sur fond de crise sanitaire. Le candidat LREM est l'invité de la rédaction de RCF Alsace.





L'élection municipale de Strasbourg voit s'affronter trois candidats : Les interviews de la candidate écologiste Jeanne Barseghian, et de la tête de liste socialiste Catherine Trautmann sont à retrouver en podcast sur notre site.