Municipales à Strasbourg : le second tour de Jeanne Barseghian

"Strasbourg, écologiste et citoyenne". Jeanne Barseghian s'est relancée dans la course à la mairie de Strasbourg, pour un second tour sur fond de crise sanitaire. Elle est l'invitée de la rédaction de RCF Alsace.





L'élection municipale de Strasbourg voit s'affronter trois candidats : Vendredi 19 juin, RCF reçoit Alain Fontanel, tête de la liste d'union LREM-LR. L'interview de la candidate socialiste Catherine Trautmann est également à retrouver en podcast sur notre site.