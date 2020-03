Municipales : vers un vote alternatif ?

Et si on réformait le vote ? A Strasbourg, un laboratoire étudie la question des modes de scrutin alternatifs.



Le BETA, le Bureau d’économie théorique et appliquée de Strasbourg, étudie scientifiquement les méthodes de vote. De ses études se dégage le fait que les modes de scrutins ne sont pas sans conséquences sur les résultats d’une élection. De quoi appréhender autrement les municipales qui nous attendent dans deux semaines.



Herrade Igersheim est économiste au CNRS depuis 2006, directrice adjointe à Strasbourg du BETA. Elle présente le résultat de ces expériences.