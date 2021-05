Murielle Riolet, candidate de la gauche aux législatives partielles

Les élections législatives partielles du lochois se tiendront bien le 30 mai et le 6 juin prochain.. un scrutin pour déterminer qui remplacera la députée Sophie Auconie, partie pour des raison de santé. Dans cette course, deux adversaires : Sophie Métadier, l'héritière, adoubée par la députée sortante et provenant du même parti, l'UDI, et depuis hier, une nouvelle candidate déclarée à gauche, Murielle Riolet.