Musée du cinéma de St-Nicolas-de-Port (54)

Aujourd'hu,i Pascale Michotte et ses invités nous font déambuler dans l'étonnant et non moins célèbre Musée de l'Histoire du cinéma et de la photographie de St-Nicolas-de-Port.

Depuis la préhistoire et de simples ombres projetées, jusqu'au vidéoprojecteur, en passant par le cinématographe des frères Lumière, c'est toute l'aventure de l'image qui est a découvrir dans ce musée remarquable à quelques km de Nancy...