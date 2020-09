Mutilations équines, aides à domicile, supermarché solidaire et littérature

Les attaques de chevaux se multiplient en France, depuis quelques mois. Et ce phénomène n’épargne pas les Pays de la Loire, où les gendarmes recensent 11 cas depuis février. En Anjou, l’inquiétude est grande parmi les propriétaires de chevaux même si l’on ne veut pas tomber dans la psychose.



Les aides à domiciles, grandes oubliées du déconfinement et du Ségur de la santé. C’est le ressenti des milliers d’aide à domicile qui ont pourtant été en première ligne auprès des personnes en situation de précarité. Rencontre avec l’une d’entre elle qui vient de créer un syndicat des aides à domiciles en milieu rural, en Mayenne.



Au Mans, dans la Sarthe, un supermarché pas comme les autres va voir le jour. L'association Les Fourmis Sarthoises lance ce projet inédit basé sur le modèle d'une coopérative. L’objectif n’est pas de faire d uprofit, simplement de gagner assez d’argent pour payer le local mais surtout de faire vivre des producteurs locaux tout en proposant des produits moins chers aux consommateurs.



Deux mois après son incendie, la cathédrale de Nantes reste fermée au public. L'incendie a détruit le grand orgue de la cathédrale, mais pas seulement. Nous ferons le point sur les dégâts et les travaux à venir, avec Marc Le Bourhis, le directeur régional des affaires culturelles.



Et enfin, direction la Vendée, au château de la Flocellière pour évoquer un des rares salon du livre à ouvrir ses portes en ce moment. Preuve que le livre, ses acteurs, même en région, ne veulent pas mourir et cherchent à renouer avec le public