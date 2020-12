Mutualité Française : 100 postes à pourvoir en Bourgogne !

La Mutualité lance une grande campagne de recrutement sur la Nièvre, la Côte-d'Or et l'Yonne. 100 postes d'aides-soignant.es, d'aides à domicile et d'infirmier.es, en CDI et CDD, sont à pourvoir dès maintenant en établissements et à domicile, sur le site dédié à l'opération : www.lamutualiterecrute.fr ou au 03 80 79 10 00