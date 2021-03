Nancy se prépare aux JO de 2024

A Nancy, on pense déjà aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. La ville vient d’obtenir le Label Terre de Jeux 2024. De quoi faire vibrer Nancy et ses habitants avant l’heure. Le label doit permettre de dynamiser le paysage sportif nancéen, avec l'organisation de plusieurs évènements jusqu'en 2024. Explications de Serge Raineri, adjoint au Maire, délégué au développement du sport, du bien-être et au thermalisme auprès de la ville de Nancy.