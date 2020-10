A Nancy, un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violence

La Ville de Nancy souhaite créer une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. Elle serait à la fois un lieu d'accueil d'urgence et un espace pédagogique accessible à tous.



Pour soutenir ces femmes, une équipe pluridisciplinaire sera présente et formée sur ces questions spécifiques.



Lauranne Witt est conseillère municipale de la Ville de Nancy, déléguée à l'égalité femme-homme et à la lutte contre les violences faites aux femmes.