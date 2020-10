A Nantes, le 3ème forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire

Alors que la crise économique due à la crise sanitaire touche de plein fouet le secteur culturel, c'est à huis clos que s'est tenue la troisième édition du « forum entreprendre dans la culture » au Mediacampus à Nantes hier mardi 26 octobre. Initié par le ministère de la culture en 2016 afin de promouvoir et valoriser les entrepreneurs culturels, cet évènement a eu lieu tous les 2 ans depuis, avec le soutien de la région des pays de la Loire et Nantes métropole, et s'adresse à tous les porteurs de projets œuvrant ou souhaitant œuvrer dans le secteur culturel. Durant cette journée, s'est tenue une table ronde sur la manière dont l’Etat et les collectivités locales accompagnent et soutiennent la création artistique et l'entreprenariat culturel et d'autant plus en cette période de crise. Le compte- rendu de Thomas Cauchebrais.