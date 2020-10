Natasha St-Pier affiche complet, pour ses deux concerts à Annecy le 8 octobre !

"Des enfants de paroissiens ont eu l'occasion de voir Natasha à Oyonnax. Ils nous ont expliqué les détails de l'organisation" se souvient Kannika Lapierre, engagée dans la paroisse Sainte-Thérèse en Annecy, sur le secteur de Novel.

L'idée a fait son chemin dans la tête de l'équipe d'animation pastorale. "Nous essayons toujours d'organiser pour la fête de la paroisse, début octobre. Un concert avec une artiste de cette envergure, c'était inédit. Cela permettait de créer un événement exceptionnel, d'attirer dans l'église des personnes qui ne la fréquentent pas".

Les places se sont très vite arrachées

Restait à surmonter les incertitudes et contraintes liées à la pandémie. "Il a fallu imaginer deux séances de deux-cent personnes, au lieu d'un seul concert. Nous avions un peu peur d'une annulation pour raison sanitaire. Mais la production s'est engagée à trouver une date de report, si c'était le cas".

Finalement, l'audace a payé. Les places se sont très vite arrachées. Et à quelques jours de l'événement, la Haute-Savoie est dans une couleur rassurante, sur la carte sanitaire. Kannika affiche un grand sourire : "Des familles entières ont réservé des places pour la séance de 18h30. C'est une Joie !"

"Nous avons besoin de vibrer ensemble, pas juste dans notre salon"

Un engouement qui ravit l'artiste. Et confirme ce qu'elle ressent, depuis le début de la tournée. "Après le confinement, nous avons besoin de vibrer ensemble, pas juste dans notre salon. Malgré les masques et la distance, les concerts procurent de belles émotions !" analyse Natasha St-Pier.

Avec Croire, la chanteuse partage des histoires de femmes : Thérèse de Lisieux, Mère Teresa, Marie. Et aussi deux de ses textes, pour la première fois. "Je me sens vraiment chanceuse d'interpréter cet album dans les églises. Je n'ai qu'un souhait aujourd'hui : que la tournée continue !"

L'interview de Natasha St-Pier et le témoignage de Kannika à retrouver dans le magazine Vitamine C du 3 octobre 2020 :