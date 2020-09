Nathalie Gadéa - La journée mondiale du migrant et du réfugié

Le Saint-Père a choisi comme titre de son traditionnel message : « Contraints de fuir comme Jésus-Christ : Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes ».

Nathalie Gadéa, théologienne et membre de la pastorale des migrants nous en dit plus au micro d'Audrey Souriau

Notez que dans le Var une journée est organisée à la paroisse Saint-Jean Baptiste, dans le quartier Berthe à la Seyne-sur-Mer. Elle commencera par une messe présidée par le père Frédéric Forel, vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon.

L'après-midi un temps fraternel et de partage sera organisé avec des chants, des poèmes et des témoignages.

Contacts : 06 40 23 33 23

pastorale.migrants@diocese-frejus-toulon.com