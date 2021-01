Nathalie MOLISSON a créé son agence d'événementiel NMC (Nathalie Molisson Consulting) en 2008. Elle nous parlera de son parcours professionnel ponctué de rencontres et de personnes qui lui ont fait confiance pour des challenges qu'elle a relevés avec brio. Ce parcours lui a permis de créer par la suite sa propre agence dont elle nous parlera : pour qui, pour quoi et les évolutions incontournables à apporter. Nous ferons également un zoom sur l'anniversaire de l'agence de Nathalie et l'événement digital qu'elle a créé pour fêter ses 13 ans !

https://www.nathaliemolisson.com