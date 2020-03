Le mois de Mars sera le mois spécial du Club des femmes de l'Artisanat.

Notre 3ème femme artisane est Nathalie Montin. Après un parcours professionnel en tant que étalagiste et sa passion pour la rénovation de meubles, Nathalie a créé son entreprise : ADMC Atelier Déco et Meubles de charme à Joué Les Tours. Elle nous parlera de sa démarche relooking de meubles et de tapisserie d'ameublement - pour donner une nouvelle vie aux objets. Nathalie nous dira également ce que lui apporte d'âtre adhérente du Club des femmes de l'Artisanat.