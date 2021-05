Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Touraine dans votre magazine hebdomadaire sur les associations locales. Cette semaine, nous partons dans la nature avec l’association Nature Environnement Val d’Amboise. Pour en parler, nous accueillons René Filatre et nous allons notamment voir avec lui les activités proposées par cette structure agissant au quotidien pour la préservation de la nature et de l’environnement dans la perspective d’une société durable et désirable. On se retrouve tout de suite !