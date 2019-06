Naviloire à Rochecorbon: une croisière commentée sur la Loire

En ce début d'été nous vous invitons à une promenade sur la Loire à bord du Saint-Martin-de-Tours basé à Rochecorbon.

Pour en parler, nous recevons son capitaine et le dirigeant de Naviloire: Georges Marchand

Rare sur la Loire : une croisière pour tous commentée en direct.

Un bateau adapté à tous les âges et accessible au plus grand nombre. A Rochecorbon, embarquez à bord du Saint-Martin-de-Tours, bateau promenade de 66 places, agréablement aménagé et protégé.

Découvrez un extraordinaire jardin naturel façonné par la Loire au cours des siècles.

Vous évoluerez au milieu des îles sauvages et des oiseaux aquatiques : un moment de détente et d'émotion assuré au pied des majestueuses falaises calcaires de Rochecorbon truffées d'habitations troglodytiques et en vue du charmant château de Moncontour célébré par Balzac.