Vous êtes à l’écoute de RCF Touraine et c’est l’heure de votre rendez-vous du mardi matin avec le mag des associations. Pour clore cette année 2020, nous partons du côté de Saint-Pierre-des-Corps pour découvrir l’association Naya. Nadège Bonnan et Niouma Camara sont aujourd’hui en studio et nous allons notamment voir avec nos invitées les missions et les activités de cette structure représentante de la diversité. On se retrouve tout de suite !