Né en Pays de la Loire, le projet Paysans de nature devient une asso nationale

Porté depuis plusieurs années par la réseau Ligue pour la Protection des Oiseaux en Pays de la Loire, le projet Paysans de nature devient une association nationale. Elle rassemble des agriculteurs, naturalistes, enseignants, chercheurs et autres citoyens qui souhaitent renforcer et valoriser le rôle de gestionnaires d'espaces naturels agricoles de ces Paysans de nature. Fanny Brevet reçoit Hugues des Touches, agriculteur en Vendée et administrateur de Paysans de nature.