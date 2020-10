"Ne pas se laisser dépasser et se faire aider", témoigne Françoise Dupouy aidante de son mari

Depuis le 1er octobre, les aidants familiaux peuvent désormais bénéficier d'un congé de trois mois indemnisé, une aide financière qui vient compléter un dispositif de soutien des associations qui offre un peu de répit aux aidants. Françoise Dupouy est à la retraite depuis deux ans, elle vit avec son mari, atteint d'une maladie dégénérative depuis 2012. A 64 ans, Françoise Françoise a vu son quotidien bouleversé et doit s'occuper de son mari de 70 ans très dépendant.

Son témoignage est à écouter ici :

"C'est une attention de tous les jours"

"je suis constamment avec lui et je ne peux pas m'échapper", témoigne Françoise Dupouy qui va bénéficier d'une aide de six heures par semaine qui est la bienvenue, et c'est le message qu'elle voudrait faire passer, "ne pas rester seul, aller vers les associations ou les organismes qui aident".

Françoise Dupouy bénéficie d'une aide financière aussi de la MSA, ainsi que d'une aide psychologique, un coup de pouce que la mutualité développe depuis peu dans son programme le répit des aidants, face aux nombres croissants de situations rencontrées. En Gironde, 300 000 personnes ont en effet été identifiées comme aidantes.