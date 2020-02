Négociation budgétaire et voyage à Malte

Ce jeudi, c’était les grandes discussions entre les chefs d’états et de gouvernements de l’Union européenne pour définir le budget pluriannuel. Un programme de financement sur 7 ans, 2021-2027, qui comprend de nombreuses thématiques clefs, en particulier pour la France.



La tension est d’autant plus importante que le Brexit rebat les cartes de la participation des états à ce dit-budget : la France pourrait augmenter sa contribution, l’Allemagne, mais ce n’est pas gagné : il faudra trouver 75 milliards d’euro ou revoir les ambitions à la baisse. Beaucoup de pays bénéficiaires, notamment en Europe de l’Est, redoutent d’être perdants dans les négociations. Aujourd’hui c’était le sommet, mais le descente s’annonce agitée…



-------



Bienvenue sur cette île méditerranéenne de moins de 500 000 habitants, comptant deux îles et ayant 2 langues officielles : l’anglais, de part son histoire d’ancienne colonie britannique, et parce que c’est quand même bien utile à l’heure de la mondialisation… Et le maltais, une langue qui puise son essence dans l’arabe maghrébin. L’alphabet maltais est similaire au notre, à l’exception d’un deuxième ‘h’, barré horizontalement, et qui se prononce ‘r’. Ayant, comme toute langue, évoluée au fil de l’histoire, le maltais est influencé notamment par l’italien. Il faut dire que Malte se situe presque en plein centre de la méditerranée et possède des liens avec de nombreuses civilisations et fût, de part sa position stratégique, maintes fois occupée, annexée, colonisée… Jusqu’en 1964 ! Date à laquelle, les derniers occupants britanniques mirent les voiles. 10 ans après son indépendance, Malte se constitue en république...