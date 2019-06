Neuvaine - Lundi 03 juin : Exhorter avec la Famille des Messagers de l’Agneau

... La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas.

Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.

Vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil.

Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants.

La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche.

Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière.

Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ ; ne vous

abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. »

Romains 13,8-14