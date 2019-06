Neuvaine - Mardi 04 juin : Exercer la Miséricorde avec la Commission Œcuménique

... Il dit encore : " Un homme avait deux fils.

" Le plus jeune dit à son père : "Père, donne-moi la part de bien qui doit

me revenir. " Et le père leur partagea son avoir. "

11

Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un

pays lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désordre.

Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il

commença à se trouver dans l'indigence.

Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans

ses champs garder les porcs.

Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les

porcs, mais personne ne lui en donnait.

" Rentrant alors en lui-même, il se dit : "Combien d'ouvriers de mon père

ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim ! "

Je vais aller vers mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché envers le ciel

et contre toi.

" Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes

ouvriers. "

Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut

pris de pitié : il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.

" Le fils lui dit : "Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite

plus d'être appelé ton fils... "

" Mais le père dit à ses serviteurs : "Vite, apportez la plus belle robe, et

habillez-le ; mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. "

Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons,

" car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et

il est retrouvé. " Et ils se mirent à festoyer. "

Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il approcha de la

maison, il entendit de la musique et des danses.

Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était.

" Celui-ci lui dit : "C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau

gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. "

Alors il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour

l'en prier ;

" Mais il répliqua à son père : "Voilà tant d'années que je te sers sans

avoir jamais désobéi à tes ordres ; et, à moi, tu n'as jamais donné un chevreau

pour festoyer avec mes amis. "

" Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec

des filles, tu as tué le veau gras pour lui ! "

" Alors le père lui dit : "Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout

ce qui est à moi est à toi. "

" Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était

mort et il est vivant, il était perdu et il est retrouvé. " »

Luc 15, 1 à 2 et 11 à 32