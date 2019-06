Neuvaine - Mercredi 05 juin : Enseigner avec la Cté de ...

... la Chapelle Universitaire N-D de la Paix



« Or tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n’est à rejeter si on le prend

dans l’action de grâce, car alors, cela est sanctifié par la Parole de Dieu et la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des Paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as toujours suivie. »



1 Timothée 4, 4-11