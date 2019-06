Neuvaine - Samedi 01 juin : Donner avec Lumen Vitae

... Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.

Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis :

cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres.

Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son

indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait

pour vivre. ».

Marc 12, 41-44