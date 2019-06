Neuvaine - Samedi 08 juin : La plénitude des dons avec le Service Catéchuménat

Ils se dirent l'un à l'autre : " Allons ! fabriquons des briques et mettons-les

à cuire ! " Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de

mortier. Ils dirent : " Allons ! bâtissons une ville, avec une tour dont

le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons à notre renommée,

pour n'être pas dispersés sur toute la terre. " Le Seigneur descendit

pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le

Seigneur dit : " Ils sont un seul peuple ils ont tous le même langage :

s'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout

ce qu'ils décideront. Eh bien ! descendons, embrouillons leur

langage : qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. " De là, le

Seigneur les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils cessèrent

donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel (Babylone),

car c'est là que le Seigneur embrouilla le langage des habitants de

toute la terre ; et c'est de là qu'il les dispersa sur toute l'étendue de

la terre.