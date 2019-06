Next Level Illusion , c'est le nom de l' École de magie à Tours créée en 2017 par Victor Capron qui est notre invité cette semaine.

Une école unique dans la région et qui propose des stages et des formations aussi aux adultes qu'aux plus jeunes.

Ell est située au 84, rue du Commerce.

Plus d'informations au 06 63 81 99 24 ou sur le site:www.next-level-illusion.com