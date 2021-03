NHL-ChirEX : Un Congrès Interregionale sur la médecine de haute technologie

Le projet NHL-Chir-Ex vous est probablement inconnu et pourtant, il est l’un des exemples d’une coopération transfrontalière réussie. L’objectif du projet est de proposer une coope?ration syste?matique en formation me?dicale de haute technologie entre les trois faculte?s de Me?decine de la Grande Re?gion. Un Congrès en lien avec le projet se tient les 11 et 12 mars. Il porte sur la simulation, la virtualité et la digitalisation en médecine. Bernard Namour, professeur et co porteur du projet est l’invité de la rédaction.