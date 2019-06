Nice : au festival REGARDDONS, l'amour est un acte de résistance (2/2)

Nous sommes de retour au Parc Phoenix à Nice pour la suite du reportage sur la 3ème journée REGARDDONS. Ce festival de créations et d'expériences collectives s'est tenu jeudi 6 juin. Arts, éducation, sciences, économie sociale et solidaire, bien-être, sports, connaissance du monde, citoyenneté... Toute la journée intervenants et artistes ont mis en commun et partagé ce qu’ils savent faire le mieux avec des enfants de tous horizons.