Nice lance un dispositif d'accompagnement des malades "Covid long"

Avoir les symptômes du Covid pendant plusieurs mois. Imaginez... fatigue, troubles neurologiques, perte de l’odorat et du goût, troubles anxieux ou dépressifs, pertes respiratoires aussi. C'est ce qu'il s'appelle avoir le Covid long. Une forme de la maladie qui pénalyse aussi des niçois. La mairie propose un accompagnement si vous êtes concernés.

Nice propose aux niçoises et aux niçois présentant des symptômes prolongés de la Covid-19 un programme de 12 semaines. Pratique physique, suivi psychologie et diététique. Voilà ce qui peut vous remettre en forme.

Les patients orientés vers le programme bénéficieront d’une prise en charge individualisée par l’équipe du dispositif. 24 séances d’activité physique adaptée, en groupe en présentiel et en autonomie à leur domicile, axées prioritairement sur l’amélioration de la fonction cardio-respiratoire sont là pour vous faire sortir du Covid long.

Comment participer ?

Les patients souhaitant bénéficier de ce programme peuvent s’inscrire dès aujourd’hui par téléphone ou mail: 06.13.05.35.73 / sportsante@ville-nice.fr



Ils devront obligatoirement présenter une prescription médicale d’activité physique adaptée délivrée par leur médecin traitant ou spécialiste ainsi qu’un certificat d’absence de contre-indication à la pratique sportive.