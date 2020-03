A Nice, une Semaine du Son pour écouter le monde d'une autre oreille

"Plasticité cérébrale et musique", "Son compressé", "Cerveau en rythme",... nous nous rendons à Nice, l'une des villes participantes à la 17ème Semaine du Son de l'Unesco. Organisé depuis 2004, l'événement a eu lieu du 20 au 26 janvier à Paris et jusqu’au 2 février dans plus de 40 villes en France. L'occasion d'explorer les liens entre son, musique, cerveau et audition.