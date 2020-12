Nicolas Bruyère de la start up 3DN Factory,co-dirigeant des Etbs Bruyère

C'est la récente invention de Nicolas BRUYERE, fondateur de la Start up 3DN Factory et représentant de nouvelle génération à la tête de l'entreprise familiale de mécanique générale et de précision : les Etablissements Bruyère à Chazelles sur Lyon.

Ingénieur sorti de l'ENISE, Nicolas Bruyère est en train de faire entrer un nouveau procédé de fabrication dans l'entreprise familiale : la fabrication additive qui permet une vraie révolution dans la conception des objets et leur réalisation.