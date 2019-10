Nicolas Cadène, le rapporteur général de l'observatoire de la laïcité

Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes […] ».

Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.



Le 9 décembre 1905, la France adopte la loi de séparation des Eglises et de l'Etat. Elle instaure le principe de laïcité. Un principe toujours au centre du débat public plus d'un siècle plus tard. On en parle ce soir avec notre invité, il est le rapporteur général de l'Observatoire de la Laïcité.