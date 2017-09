Nicolas Davoust: dirigeant de l'entreprise "Gens de confiance"

Nombreux sont les sites de mise en relation entre particuliers qui se soucient peu des mésaventures que les utilisateurs peuvent rencontrer. Pour pallier ce problème Nicolas Davoust a créé le site Gens de Confiance.

Ce Nantais a la fibre entrepreneuriale depuis longtemps. Son grand-père faisait figure de précurseur dans le recyclage du papier : un goût pour l'entreprise qu'il a transmis à son petit-fils. C'est lors d'une année de césure en Thaïlande, alors qu'il étudie aux Arts et Métiers, que Nicolas Davoust réalise son intérêt pour entreprendre. Il se lance dans une première tentative d'import-export qui avorte alors qu'il retourne en France pour terminer sa formation.

Un premier site internet

Puis, ingénieur, il se rend sur des plate-formes pétrolières afin de réaliser des mesures physiques. Lors des périodes d'astreinte, alors que ses collègues passent le temps "en jouant à la PlayStation", Nicolas Davoust s'essaie à la programmation informatique et lance un premier site internet : Les Parrains. Son but : mettre en relation des internautes pour profiter des offres de parrainage sur différents sites. "Au fur et à mesure, le chiffre d'affaires a augmenté. J'ai dû ensuite choisir entre les deux métiers".

"Avec des règles simples, on arrive à remettre plus de confiance dans la société"

Une nouvelle intuition lui souffle l'idée d'un projet. "Les grands acteurs des petites annonces sur internet se soucient très peu de la sécurité des transactions". Nicolas Davoust mesure un vrai besoin. Il crée alors le site Gens de Confiance. Le principe est simple : on ne peut entrer sur cette plate-forme que si trois parrains déjà présents nous recommandent. Ils seront également les garants de votre bonne conduite sur le site. Vente d'objets, garde d'enfants, assistance à personnes âgées, différents services sont ensuite accessibles.

Onze salariés travaillent dans l'équipe. "Avec des règles simples, on arrive à remettre plus de confiance dans la société". Confiance qu'il accorde également pour le financement, pour moitié dépendant des options payantes du site, mais pour autre moitié découlant directement de la générosité des utilisateurs qui peuvent réaliser des dons à chaque vente.

Un entrepreneur spirituellement engagé

Nicolas Davoust participe aux équipes Notre-Dame depuis trois ans. C'est pour son couple une occasion de réfléchir ensemble. "Avec le devoir de s'asseoir, on se place sous le regard de Dieu". Relire le mois qui s'est écoulé, réfléchir aux projets à venir, sont les priorités lors de ces séances.

Deuxièmement, il fait également partie du réseau des Entrepreneurs chrétiens. Une richesse pour lui : il apprécie de "pouvoir s'ouvrir spirituellement avec des gens qui font le même métier. Ce sont deux morceaux de notre vie qu'il est utile de rassembler".

"Témoigner de sa foi nous force à la consolider"

Enfin, Nicolas Davoust fait de la catéchèse auprès d'une école privée nantaise. Entreprendre est ce qui le motive, mais apprendre et transmettre aux autres régissent également son quotidien... "Témoigner de sa foi", dit-il, "nous force à la consolider".