Nicolas Fafiotte, nouveau président du Village des créateurs

Le Village des créateurs , qui existe depuis 2001, est un village pas comme les autres, un lieu physique bien connu des arpenteurs de la croix rousse, mais aussi un label et un lieu ressources pour 80 marques de la région Rhône Alpes dans le domaine de la mode et du lifestyle (art de vivre)

Nicolas Fafiotte, qui en prend la présidence, est un célèbre créateur de robes de mariées et tenues de soirée sur mesure. Il a rencontré l'actuelle directrice générale Isabelle Gleize en intégrant l'école lyonnaise de mode ESMOD.

Il a travaillé ensuite dans des maisons de couture à Paris et à Lyon, puis a ouvert sa propre boutique en décembre 2002 et à cette occasion, est devenu adhérent au Village des créateurs.

Situé passage Thiaffait, le Village compte une quizaine d'entreprises en résidence et 65 adhérents "extérieurs", en région Rhône Alpes.

Il offre notamment un service complet d'accompagnement à la démarche entrepreneuriale : rendez-vous d'experts, partenariats avec des enseignes telles les Galeries Lafayette, informations, mise en réseau, communication etc.

Parmi les projets de Nicolas Faffiote, il y a l'envie d'apporter plus d'esthétisme dans les boutiques et surtout d'unifier l'identité de marque du Village des Créateurs.

Se pose aussi la question du lieu d'implantation actuel, pas forcément adapté au développement commercial des boutiques qui s'y trouvent.

La vocation du passage Thiaffait pourrait être revue, en l'inscrivant plus dans une démarche B to B (mise en relation des boutiques et des fournisseurs)