Nicolas Forissier, candidat de la droite et du centre pour la région Centre

Nicolas Forissier, député de l'Indre actuellement et conseiller régional, mène la liste de la droite et du centre (LR-UDI-Centristes) aux élections régionales de juin 2021 en Centre-Val de Loire avec le slogan : "Ensemble, faisons gagner nos territoires".



La question des transports, des énergies et de la vie associative sont des points importants de son programme. Il aborde quelques détails au micro de Hugo Sastre.