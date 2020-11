Nicolas Gonidec, président de An Tour Tan Web Media à Quimper

An Tour Tan à Quimper organise depuis plus de 20 ans un événement unique sur internet : le cyberfestnoz, qui rassemble les bretons du monde entier. Fort de ce succès, une société de production audiovisuelle, An Tour Tan Web Media a vu le jour. Christophe Pluchon s'entretient avec son président, Nicolas Gonidec.



antourtan.bzh