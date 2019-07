Nicols à Cholet (épisode 5)

Née à Cholet en 1986, l'entreprise Nicols fabrique des vedettes fluviales à moteur qu'elle vend et loue dans toute la France et même au-delà. Dans ce dernier épisode, Corinne Dufaud, responsable du développement commercial, nous parle des projets d’avenir de l’entreprise. Après l’expérience réussie de l’Octo Fly, bateau créé grâce aux retours des plaisanciers via une enquête, Nicols compte décliner ce bateau dans différentes tailles.