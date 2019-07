Nicols à Cholet (l'intégrale)

Née à Cholet en 1986, l'entreprise Nicols fabrique des vedettes fluviales à moteur qu'elle vend et loue dans toute la France et même au-delà. Pour découvrir cette entreprise, Marion Bastit a rencontré Corinne Dufaud, responsable du développement commercial, et visité son atelier avec David Hervouet, responsable de la production.