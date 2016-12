NOEL 2016, Joyeux Noel ! le Billet de MichÃ¨le de Brugiere sur RCF Bordeaux

Et je le formule en pensant plus directement à ceux pour qui la solitude, l'éloignement, la séparation, ou l'exil seront encore plus difficile à porter que les autres jours. Soyez assurés que nous souhaitons être tout particulièrement proches de vous, en espérant vous communiquer un peu de cette Joie de l'Evangile dont nous voulons être porteurs.

En cette période où l'on échange volontiers des cadeaux, je veux aussi vous remercier, vous tous qui nous écoutez, fidèlement ou de façon plus épisodique, du cadeau que êtes pour nous. Vous nous l'avez redit il y a un mois, au cours de la semaine de programmation spéciale de notre Radio-don, combien RCF compte pour vous, vous avez décrit notre antenne comme chaleureuse, ouverte, bienveillante, rassurante...

Nous qui voulons porter sur les ondes la Joie qui vient de l'Evangile pour la partager au monde, nous sommes confortés et encouragés dans ce projet un peu fou.

L'actualité encore dramatique et sanglante de ces derniers jours pourrait nous faire douter. Bien au contraire, ce que nous, chrétiens, célébrons à Noël, c' est le moment étonnant où Dieu s'incarne en notre chair, où la terre touche le ciel, où la joie devient possible ici et maintenant. Nous croyons et expérimentons que Dieu apporte à chacun une paix et une joie en mesure de côtoyer la souffrance, sans en être altérées. Comme les anges l'annoncent aux bergers, la joie et la paix sont à vivre sur terre.

L'apôtre Paul le dira plus tard : « Soyez toujours dans la joie » une exhortation que l'on a un peu de mal à entendre, mais qui nous engage à ne pas empêcher la joie du Christ de briller en nous

Cette joie de Noël, douce et fragile comme un nouveau-né, nous dépasse, et en même temps, nous habite, nous voulons en témoigner.

Alors, oui, Joyeux Noël ! c'est le souhait que je formule pour chacun de la part de toute l'équipe de RCF Bordeaux !

Michèle de Brugiere

Directrice des programmes