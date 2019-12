Noël, ça se rapproche. Les animations sont plus nombreuses au Mans et en Sarthe

Ca se passe au Mans !

« Noël au port ».

Rendez-vous samedi 14 décembre au port du Mans, quai Amiral Lalande pour plusieurs animations autour des festivités de Noël. C’est à partir de 16h avec des ateliers pour les enfants sur des jeux en bois ou pour créer leurs badges de Noël. Poursuivez ensuite avec une balade aux lampions le long de l’Ile aux Planche accompagnés des percussions de Batuc’ en Scène. Une fois la nuit tombée, les illuminations scintilleront tout au long de la Sarthe pour voir arriver le Père Noël, qui quittera son chalet de la place de la République. Des points restauration seront sur place.

Autour de la place de la République.

Takasouffler animera le centre-ville par des musiques du monde aux sonorités d’accordéon à partir de 15h samedi. Dimanche, c’est un autre temps musical qui embellira le marché de Noël puisque la fanfare Nopento déambulera dans les allées.

Vous êtes adeptes des chants de Noël ? Rendez-vous samedi après-midi, 15h, à La Visitation. En plus des présentation des artisans du marché du cloître, le dup HeureuseMans vous fera profiter de ces chants traditionnels aux rythmes internationaux.

Visite de Noël.

Dans la continuité, mais du point de vue artistique, la Maison du Pilier Rouge organise une visite pour découvrir l’Annonciation, la Nativité et l’Adoration des bergers et des mages. Rendez-vous à 15h à la Maison du Pilier Rouge pour le début de cette visite au tarif de 6€ (4€ en tarif réduit). Les réservations sont conseillées au 02.43.47.40.30.

Des spectacles à l’intérieur pour se mettre à l’abri.

C’est toujours une question, savoir comment occuper les enfants et petits-enfants. D’un côté, le spectacle de marionette « Eau la la » raconte l’histoire de Malo, bonhomme-nuage et d’Idylo, fille brindille à la recherche du soleil et d’eau. Si on risque de ne pas en manquer en Sarthe, vous serez à l’abri pour ce spectacle. Ca se passe samedi 14 décembre à la Maison de quartier Charles-Treynay, 67 rue Alfred de Vigny à 11h30 et14h30. La réservation est impérative au service du Développement et l’Action Culturelle au 02.43.47.36.52.

L’après-midi, la Maison de quartier des Ardriers propose un conte musical où Billy devra remettre de l’ordre dans sa chambre mais pas que… La séance de rangement, c’est le samedi 14 décembre à 14h30 et 16h30. Les places sont à retirer au Centre Social Simone Veil que vous pouvez contacter au 02.43.24.70.24.

Dimanche 15 décembre, « L’Amour Remplume », un spectacle qui vous met du vent dans la tête et des ailes dans le dos ! C’est à L’Alambik, à la MJC Ronceray pour deux représentations à 15h et 17h. Les places sont à réserver au 02.43.72.52.22.

Les marchés de Noël dans la Sarthe.

Ils sont de plus en plus nombreux les marchés de Noël dans la Sarthe ! Vous trouverez forcément une commune pas loin de chez vous pour déambuler à la découverte de produits locaux et artisanaux. Pourquoi pas pour quelques idées cadeaux si la liste du Père Noël n’est pas encore complète.

Le samedi 14 décembre, rendez-vous à Saint-Aubin des Coudrais, Mamers, Roezé sur Sarthe, Changé, La Chapelle Saint-Rémy, Téloché, Cogners, Corsmières, La Chartre-sur-le-Loir, Montfort le Gesnois et Pontvallain, Bonnétable, Chahaignes, Coulans sur Gée, Juigné, La Flèche, Louplande, Saint-Mars-la-Brière,

Les communes de Cherré, Ecommoy (marché de Noël et marché aux sapins -si vous l’avez pas encore fait…), Ancinnes, Vivoin organisent des animations les samedi 14 et dimanche 15 décembre.

Le dimanche 15 décembre seulement, il faudra se rendre à Bessé-sur-Braye, Chaufour Notre-Dame, Etival, La Suze Longnes, Pontvallain, Savigné l’Evêque, Sillé-le-Guillaume.