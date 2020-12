Noël à la lumière du message de Saint Martin de Tours

Ce soir le 24 décembre, nous avons voulu être présents pour ceux qui sont seuls comme pour ceux qui sont en famille, nous avons voulu fêter Noël avec vous. Et cette année, pour ce Noël un peu particulier, pour clore cette année 2020 tellement marquée par tant de règles sanitaires, tant de sourires masqués, tant de distanciations et autres gestes barrières, nous avons voulu placer Noël sous la protection de Saint-Martin de Tours. Saint Martin qui a oeuvré toute sa vie, avec humilité et constance pour les plus faibles, les plus pauvres. Saint Martin qui a tâché toute sa vie d'évangéliser jusqu'à ses propres parents. Saint Martin, homme d'action parce qu'homme de prière. Saint-Martin ce Soldat du Christ qui s'est battu toute sa vie pour refuser la violence. Et pour en parler ce soir, pour passer la soirée de Noël à la lumière de la vie de ce grand saint, nous sommes avec le père Xavier Gué.