Noël. Les animations au programme de cette semaine

On commence mercredi, pour la journée des enfants avec "Rémi le tout petit". Au milieu de sa palette de couleur, Rémi esquisse, trace et dessine son histoire d’enfant solitaire. Rémi voyage avec les couleurs, se construit et grandit. Un spectacle de peinture, de musique et de conte à 11h et 14h30 au Théâtre du Merle blanc au Ciné poche de la MJC Prévert.

Pour réserver vos places contactez la MJC au 02 43 24 73 85.

Rendez-vous à la Visitation ce mercredi 11 décembre où on vous propose deux ateliers pour occuper toute la petite famille durant cette journée des enfants.

D'un côté, la boutique « Sortilège » organise un après-midi jeux pour petits et grands à partir de 5 ans. C'est de 14h à 17h.

Ou, quelques pas plus loin, rejoignez Marie Fleury pour un atelier de Noël Do It Yourself, à faire soi-même à partir de 15h à la boutique Au coeur des artistes (informations au 06 49 62 29 80).

Enfin, profitez de deux marchés de Noël ce vendredi 13 décembre. Le premier sera à Lavaré à partir de 16h ou alors à Mamers de 10h à 20h.