Noël. Quel sera le menu des fêtes ?

Préparer le réveillon, ce n’est pas une mince affaire, surtout si vous recevez. Quelques recette relativement simples et qui permettront aussi de varier les plaisirs. Traditionnel, économique, exotique ou moins calorique, on vous fait un panorama des nombreuses possibilités pour Noël.

Nous sommes allés voir William Sarrazin, chef du restaurant Popote et Papille au Mans. Il nous parle de différents repas de Noël. On vous propose aussi des idées plats sans viande à mettre sur la table des fêtes.

Des idées pour diminuer la viande sur la table.

Débutons par les champignons façon escargot. À l’étranger, on nous qualifie souvent de mangeur d’escargot. Si ce n’est pas forcément au goût de tout le monde, on peut rester dans l’esprit du cliché français pour une entrée végétale !

Pour cette recette, prévoyez pour 4 personnes :

- 16 champignons

- 25g d’épinards frais

- 15g de pignons de pain

- 16g de cerneaux de noix

- du persil

- 4 c. à soupe d’huile d’olive

- du jus de citron.

- 500g de brocolis

- 500g de pomme de terre

- 1 pincée d’ail

- Sel et poivre

Retirez les pieds des champignons puis lavez-les sans arracher la peau puis laisser sécher en gardant de côté. Hachez grossièrement les feuilles d’épinard. Mettre tous les ingrédients sauf les champignons dans un blender pour mixer pour obtenir un pesto d’épinards. Garnissez les champignon avant d’enfourner pendant 5 minutes à 180°C.

Après avoir réaliser la coquille de l’escargot, le corps du gastéropode sera en purée de brocolis. Pour cela, faites cuire à la vapeur les brocolis et les pommes de terre que vous écraserez pour obtenir une purée. Une fois homogène, prenez une assiette en disposant la purée sur un large trait. Posez dessus la coquille de l’escargot en champignon. Votre gastéropode végétal est prêt à être dégusté pour une entrée dans le pur style français !

Courge farcie aux légumes et légumineuses.

Le butternut est une courge de saison, idéale donc pour les plats hivernaux. Elle peut aussi s’accommoder pour des repas de fête. Pour cela vous aurez besoin de :

- Un gros butternut

- 2 c à café d’huile d’olive

- 1 oignon rouge

- 80g d’pinards frais

- 50g de pistaches

- 150ml de vin rouge

- 150 ml de bouillon de légume

- 2 gousses d’ail

- 100g de lentille

- 100g de cranberries

- 1 bouquet garni

- 1 pincée de muscade

Préchauffez le four à 180°C. Coupez le butternut en deux et creusez-le pour enlever les pépins. Badigeonnez d’un peu d’huile d’olive et enfournez pour 30 à 40 minutes pour que la chair soit ramollie. Retirez du four.

Pendant ce temps, dans un casserole, mettre de l’huile d’olive, l’oignon rouge et les deux gousses d’ail à feu doux pendant 5 minutes. Ajoutez les lentilles, les cranberries, le bouquet garni, la noix de muscade, le vin rouge et le bouillon de légume. Portez à ébullition le tout avant de diminuer le feu pour que ce soit frémissant pendant 30 minutes. Prévoyez d’ajouter de l’eau en plus si jamais il n’y a plus suffisamment de liquide dans votre casserole. Surveillez et remuez régulièrement.

Prenez une moitié de butternut et retirez une partie de la chair avec une cuillère. Il faut en laisser un peu dans le fond pour que le tout tienne. Ajoutez la chair retirée à la préparation de lentille et cranberries après l’avoir écrasée. Faire de même avec l’autre moitié de butternut. Goutez et assaisonner si besoin.

Dans votre casserole, ajoutez les épinards et les pistaches à vos lentilles et mélangez bien. Vous n’avez plus qu’à mettre votre préparation dans les deux demi-courge avant de les réunir pour reconstituer le butternut. Enfin, un dernier tour au four pour 10 minutes et c’est prêt à être servi !

Bûche citron-coco-framboise.

Souvent, après un repas copieux comme celui des fêtes de fin d’année, un dessert glacé s’impose. Ici, une bûche glacée 100 % fruitée et sans protéine animale. Prévoyez de faire votre bûche en avance ! Pour cela, il vous faut :

- 300g de framboises. Vous pouvez en avoir cueilli cet été, les mettre au congélateur. Surtout, laissez-les décongeler naturellement pour qu’elles retrouvent leur teneur naturelle.

- 1 citron

- 300g de yaourt de soja nature ou vanille

- 200g de biscuit vegan

- 100g de sucre de canne blond

- 100g de margarine sans huile hydrogénée

- 25cl de crème de coco froide

- 6g d’agar-agar

Pour le coulis, faire décongeler les framboises naturellement. Mixer les fruits avec 2g d’agar-agar et passez au tamis pour filtrer les pépins. Portez le tout à ébullition dans une casserole avant de laisser refroidir doucement hors du feu.

Pour réaliser la crème citron-coco qui sera l’élément principal de votre bûche, mélangez le yaourt et le sucre dans un saladier. Battez la crème de coco sortie au dernier moment du réfrigérateur pour la monter en chantilly. Retirer le zeste du citron et pressez le jus dans une casserole. Avec l’agar-agar restant, porter le mélange à ébullition. Incorporez le jus de citron dans le saladier du yaourt avant d’y ajouter la chantilly de crème de coco.

Dans une gouttière à bûche, remplir le fond de crème au citron-coco avant d’ajouter le coulis de framboise qui a refroidi maintenant. Placez-le tout au congélateur pendant 5 minute, le temps que le coulis se fige. Ensuite, mettre le reste de la crème citron-coco. Retour au congélateur pour au moins 15 minutes.

Dans le même temps, mixez le biscuit vegan et faire fondre la margarine végétale. Mélangez les deux ingrédients, remixez. Sortez la bûche, placez le biscuit sur le dessus et laissez prendre au moins une nuit au congélateur. Sortir la bûche environ 2h avant de servir.

Dome en chocolat au coeur pâte à tartiner.

Un peu de douceur ne fera pas de mal pour ces fêtes de fin d’année. Quoi de mieux qu’un dessert chocolaté pour terminer ce repas ?

Pour cela, munissez vous d’un peu de matériel au préalable avec des moules en demi-sphère pour réaliser une coque en chocolat et un emporte-pièce pour réaliser de beaux disques réguliers.

La recette se fera en trois étapes : la coque en chocolat, la mousse au chocolat et une base croustillante.

Pour la coque en chocolat, vous aurez besoin de

- 100g de chocolat noir

- 50g de boisson lactée végétale

Faites bouillir votre boisson lactée. Pendant ce temps, coupez votre chocolat en morceaux. Verser votre boisson bouillante sur le chocolat en remuant énergiquement avec votre fouet pour que les deux se mélangent. Versez le chocolat dans les moules pour que le chocolat s’imprègne en enlevant l’excédant. Conservez le chocolat fondu qui vous servira plus tard.

Pour la mousse au chocolat, vous aurez besoin de :

- 65g de chocolats

- 60g des crème d’amande

- 160g de crème de soja ou de crème végétale.

Portez la crème d’amande à ébullition que vous verserez sur le chocolat coupé en morceau. Mélangez énergiquement le mélange pour obtenir une ganache lisse et laissez refroidir un peu.

Montez la crème de soja comme une crème fouettée. Mélangez les deux préparation pour obtenir la mousse. Préparez le tout dans une poche à douille pour pouvoir garnir les coques en chocolat.

Pour la base croustillante, il vous faudra :

- 40g de riz soufflé

- 30g de pâte à tartiner

- 90g de chocolat noir

- 15g d’huile de coco

Sur une surface plane, recouvrir d’une feuille de papier cuisson et posez votre emporte-pièce dessus. Faites fondre le chocolat au bain marie. Ajoutez ensuite l’huile de coco et la pâte à tartiner. Ajoutez le riz soufflé et mélanger délicatement. Faites alors plusieurs disques de riz chocolaté sur le papier cuisson avec votre emporte-pièce. Une fois formés, placez les disques de riz chocolatés au congélateur entre 1 et 2 heures.

Pendant ce temps-là, montez les dômes en les remplissant au 3/4 avec de la mousse et avec une cuillère à café de pâte à tartiner au milieu. Couvrir l’ensemble de mousse puis laisser prendre au froid, 2h minimum. Une fois que tout a bien pris, rassemblez le dôme de mousse et les disques de riz avec la ganache chocolat qui a servi pour faire les dômes.