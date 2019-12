Noel à Rennes et à Bain de Bretagne

Les festivités de fin d'année ont déjà commencé dans les rues de Rennes, avec de multiples propositions que va nous introduire Marc Hervé, adjoint au maire. Quelques uns des acteurs de ces animations culturelles et commerciales nous détailleront leurs initiatives.

Et nous rencontrerons également le chanteur chrétien Etienne Tarneaud, de passage au collège St Joseph de Bain de Bretagne ce 9 décembre et qui vient de sortir une nouvelle chanson biblique.