Nominations dans le diocèse de Vannes, les 3 prêtres de Pontivy vont à Lorient

L'intégralité des nominations:

Monseigneur Raymond CENTÈNE, Evêque de VANNES, nomme

Au doyenné de LORIENT,

M. l’abbé Olivier LE ROCH, doyen pour trois ans, tout en gardant ses fonctions actuelles.

M. l’abbé Jean-François AUDRAIN, curé de l’ensemble paroissial de Saint-Louis de LORIENT.

M. l’abbé Olivier LORNE et M. l’abbé Antoine DE ROECK, vicaires à l’ensemble paroissial de Saint-Louis de LORIENT.

M. l’abbé Antoine LE GARO, recteur de Sainte-Bernadette à LORIENT.

M. l’abbé Ghislain LUHITO LOKERO, prêtre étudiant, en résidence à la paroisse Sainte-Bernadette à LORIENT.

M. l’abbé Hervé LE BERRE, recteur de l’ensemble paroissial de Sainte-Anne d’Arvor à LORIENT.

M. l’abbé Jean-Pierre PENHOUËT, recteur de GROIX.

M. l’abbé Armel HOUNKPATIN, vicaire aux paroisses de KERVIGNAC, MERLEVENEZ, SAINTE-HÉLÈNE et NOSTANG, en résidence à MERLEVENEZ.

Au Pays d’AURAY,

M. l’abbé André GUILLEVIC, recteur de CRAC’H et de SAINT-PHILIBERT, tout en restant recteur de LOCMARIAQUER.

Le Père Stéphane – Dominique HUNDO JARJES, dominicain, vicaire aux paroisses de CRAC’H, SAINT-PHILIBERT et LOCMARIAQUER, tout en gardant sa fonction actuelle de référent pour les chrétiens arabophones du diocèse de VANNES.

M. l’abbé Jean-Baptiste DE BARMON, curé de LE PALAIS-BELLE-ILE et recteur de LOCMARIA, SAUZON et BANGOR.

Au Pays de VANNES,

M. l’abbé Jean-Eudes FRESNEAU, curé de SARZEAU, recteur de SAINT-GILDAS, BRILLAC, LE TOUR DU PARC, LE HÉZO et SAINT-ARMEL.

M. l’abbé Antoine RENOULT, vicaire à la paroisse Saint-Patern à VANNES et adjoint au chancelier de l’évêché.

M. le chanoine Bernard GUILLEMIN, au service de la paroisse cathédrale tout en gardant sa fonction au chapitre

Au doyenné de PLOËRMEL,

M. l’abbé Roland LAKOUSSAN, vicaire à la communauté de paroisses de PLOËRMEL.

Au doyenné du FAOUËT,

M. l’abbé Raymond AGBO, curé du FAOUËT, recteur de GUISCRIFF, LANVÉNÉGEN, PRIZIAC et de l’ensemble paroissial de BERNÉ.

M. l’abbé Jean-Pierre RANDRIAMAHENINA, administrateur de la paroisse de KERNASCLÉDEN, tout en gardant ses fonctions actuelles.

M. l’abbé David CHENET, vicaire à l’ensemble paroissial de PLOUAY et au service de la paroisse de KERNASCLÉDEN.

Au doyenné de PONTIVY,

M. l’abbé Thomas WEBER, curé-doyen de l’ensemble paroissial de PONTIVY.

M. l’abbé Xavier LAPORTE-WEYWADA, vicaire à l’ensemble paroissial de PONTIVY.

Au Pays de LA ROCHE-BERNARD,

M. l’abbé Etienne BAKISSI, administrateur des paroisses de LA ROCHE-BERNARD, MARZAN, NIVILLAC, SAINT-CRY, SAINT-DOLAY et THÉHILLAC, et doyen de LA ROCHE-BERNARD.

M. l’abbé Jean-Baptiste LABADEH, vicaire au doyenné de QUESTEMBERT.

Au Pays de LOCMINÉ,

M. l’abbé Jean DU PARC, curé de GRAND-CHAMP, recteur de LOCMARIA-GRAND-CHAMP, LOCQUELTAS, PLAUDREN, PLESCOP, BRANDIVY, et doyen de GRAND-CHAMP.

M. l’abbé Romaric DAGBA, vicaire au doyenné de GRAND-CHAMP, en résidence à PLESCOP.

M. l’abbé Faustin MUYALI, recteur de MORÉAC, REMUNGOL et NAIZIN, tout en demeurant archiprêtre du Pays de LOCMINÉ.

A SAINTE-ANNE D’AURAY,

M. le chanoine Bernard THÉRAUD, chapelain du sanctuaire.

M. l’abbé Pierre JOUBAUD, supérieur de la maison de retraite des prêtres – Saint-Joachim.

AUTRES MISSIONS

(qui viennent s’ajouter aux offices déjà reçus par les prêtres),

M. l’abbé Antoine DE ROECK, chargé du suivi des prêtres étudiants.

M. l’abbé Antoine LE GARO, aumônier-adjoint MEMO (mission étudiante) à LORIENT.

M. l’abbé Christian CHÉREL, aumônier du pèlerinage des motards.

M. l’abbé Olivier LORNE, prêtre référent du service diocésain de catéchuménat.

M. l’abbé Francis LOISEL, aumônier diocésain de l’Hospitalité diocésaine.

Au service de la pastorale des jeunes

(missions qui viennent s’ajouter aux offices déjà reçus),

Doyenné de LORIENT, M. l’abbé Antoine DE ROECK,

Pays de LOCMINÉ, M. l’abbé Jean DU PARC,

Toutes ces nominations prennent effet au 1er septembre 2020.

En congé de formation,

M. l’abbé Joël JOUBAUD.

VANNES, le 29 mai 2020

+ Raymond CENTENE

Evêque de VANNES

P. Gabriel JEGOUZO

Chancelier